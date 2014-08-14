Скопировать сайт

нужно скопировать страницу, чтобы перезалить ее к себе на хостинг

сайт

аб****

1. не должно ни каких файлов браться с исходного сайта.. все файлы и все запросы идут через сайт на который будет залита информация.

https://monosnap.com/image/qjzMtuC3i6VvFyQKaVgAIV5N4bn8G7/

https://monosnap.com/image/OiumY7G7FWUGOogbpN8mbNf9iKfwAJ/

https://monosnap.com/image/aM3AX7i7KtvLIeeFQhHtnyjPVHTtCt/

https://monosnap.com/image/3CCKOWks3Z6IqHqL4pY1o5Qk69MYsq/

2. после заполнения любой из форм. отправлять на стр. спасибо редиректом

это делается одной строчкой кода курлом