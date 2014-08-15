Вёрстка лендинга

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен27 заявок206 просмотров

Вёрстка лендинга с psd макета, скрипты( скролинг, обработчик формы, фотогалерея, модальные окна)

11 лет назад
goblin62
Вася 
43 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

KAYKER81
Сергей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$100
2 дня
Очень хороший исполнитель. Соблюдение сроков. Отличное качество работы. Выполняет для меня вторую вёрстку. Буду сотрудничать и дальше
Рекомендую

Заявки фрилансеров

KAYKER81
Сергей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

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