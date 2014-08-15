Требуется сверстать и натянуть на CMS Wordpress относительно несложный шаблон. Несколько страниц. А также настроить обычные плагины (фотогалерея, форма контактов, возможно, плагин для видео). Подробности в приложении.
Вёрстка лендинга
Вёрстка лендинга с psd макета, скрипты( скролинг, обработчик формы, фотогалерея, модальные окна)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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