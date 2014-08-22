Нужна качественная верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок152 просмотра

Здравствуйте! Нужна верстка Главной страницы - кроссбраузерная, кроссплатформенная, качественная, адаптивная.

Основные блоки http://livedemo00.template-help.com/wordpress_49007/ должны переворачиваться как здесь. Все остальное тоже должно подсвечиваться при наведении. Ниже есть текстовый слайдер - текст должен меняться при клике.

Просьба, указывать стоимость и срок.

11 лет назад
solnceva
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

huntz7777
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$35
1 день
Отличная работа! Быстро, профессионально, надежно, ответственно, приемлемо по ценам. Все в одном флаконе - такого не бывает)) Отличный исполнитель!
Очень рекомендую закажчика. оплата моментальная.

Заявки фрилансеров

huntz7777
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

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