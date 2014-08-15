Закончить верстку, оперативно, ответственно

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок202 просмотра

Всем спасибо, исполнитель выбран.

Нужно закончить начатую верстку новой версии сайта.

Есть главная и шаблон для остальных страниц, всего порядка 15 страниц.

Разбивка по страницам и элементам в JPG, дизайн в PSD. Большая часть страниц имеет вложенные слои, «попапы» или «шаги». Страницы: активация, контакты, подарки, о нас, отзывы, вопрос-ответ, регистрация/авторизация, список товаров, товар, кабинет, оплата, корзина, заказ, поиск, партнерам.

Требования

- адекватность, ответственность, оперативность,

- возможность приступить сразу, как договоримся, все время быть на связи,

- достаточный опыт CSS (CSS3), HTML (HTML5), JS (JQuery),

- примеры кода.

Пожалуйста, адекватно оценивайте свои способности и сроки.

Для отбора кандидатов необходимо посмотреть ваш код. Кандидаты отбираются исключительно по их умению и доступности.

CSSHTMLJavaScriptjQuery
11 лет назад
lutskov
52 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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