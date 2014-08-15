Требуется сверстать и натянуть на CMS Wordpress относительно несложный шаблон. Несколько страниц. А также настроить обычные плагины (фотогалерея, форма контактов, возможно, плагин для видео). Подробности в приложении.
Закончить верстку, оперативно, ответственно
Всем спасибо, исполнитель выбран.
Нужно закончить начатую верстку новой версии сайта.
Есть главная и шаблон для остальных страниц, всего порядка 15 страниц.
Разбивка по страницам и элементам в JPG, дизайн в PSD. Большая часть страниц имеет вложенные слои, «попапы» или «шаги». Страницы: активация, контакты, подарки, о нас, отзывы, вопрос-ответ, регистрация/авторизация, список товаров, товар, кабинет, оплата, корзина, заказ, поиск, партнерам.
Требования
- адекватность, ответственность, оперативность,
- возможность приступить сразу, как договоримся, все время быть на связи,
- достаточный опыт CSS (CSS3), HTML (HTML5), JS (JQuery),
- примеры кода.
Пожалуйста, адекватно оценивайте свои способности и сроки.
Для отбора кандидатов необходимо посмотреть ваш код. Кандидаты отбираются исключительно по их умению и доступности.
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