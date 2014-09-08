Дизайн и верстка сайта на Wordpress, Striking шабл

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок213 просмотров

Используя исходники, доступные по ссылке http://yadi.sk/d/HYYSoB6tF3VAX, требуется:

1. изменить название компании с rocket moving на (без кавычек:) "H Town Movers"

2. Телефон на (800) 764-9129

3. Сайт на www.h-townmovers.com

4. Сделать небольшую перестановку блоков, изменить цвета на твой вкус, чтобы освежить немного диз.

5. Сделать внутреннюю страницу, куда будет добавляться контент: фото, текст, видео - такие страницы будут для оптимизации сделаны. Т.е. будет квартирный переезд, переезд офиса и т.п. и всё это будет дополнительными страницами, поэтому и нужен шаблон внутряка.

Название компании, без кавычек: "H Town Movers".

Сайт, который ему нравится: http://www.northstarmoving.com/

Что хотелось бы: солнечно, ярко.

Выделю тестовый домен WP Striking для разработки: http://sale-iphone-5s.ru/, дам ФТП.

Контентом наполнять НЕ НУЖНО. Нужно только: редизайн, верстка главной и внутреннего шаблона.

Пожалуйста указывайте адекватные цены и сроки.

WordPress
11 лет назад
sashusha
40 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Luckas
Гамоля 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$120
7 дней
Виталий зарекомендовал себя как отличный специалист, знающий свое дело. Оперативная связь, задание выполнено согласно ТЗ. Все быстро, качественно и доступно. Надеюсь на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
Было приятно работать с Александром. Хорошо поставил задачу, был на связи, вовремя оплатил. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Luckas
Гамоля 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад

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