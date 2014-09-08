Требуется сверстать и натянуть на CMS Wordpress относительно несложный шаблон. Несколько страниц. А также настроить обычные плагины (фотогалерея, форма контактов, возможно, плагин для видео). Подробности в приложении.
Дизайн и верстка сайта на Wordpress, Striking шабл
Используя исходники, доступные по ссылке http://yadi.sk/d/HYYSoB6tF3VAX, требуется:
1. изменить название компании с rocket moving на (без кавычек:) "H Town Movers"
2. Телефон на (800) 764-9129
3. Сайт на www.h-townmovers.com
4. Сделать небольшую перестановку блоков, изменить цвета на твой вкус, чтобы освежить немного диз.
5. Сделать внутреннюю страницу, куда будет добавляться контент: фото, текст, видео - такие страницы будут для оптимизации сделаны. Т.е. будет квартирный переезд, переезд офиса и т.п. и всё это будет дополнительными страницами, поэтому и нужен шаблон внутряка.
Название компании, без кавычек: "H Town Movers".
Сайт, который ему нравится: http://www.northstarmoving.com/
Что хотелось бы: солнечно, ярко.
Выделю тестовый домен WP Striking для разработки: http://sale-iphone-5s.ru/, дам ФТП.
Контентом наполнять НЕ НУЖНО. Нужно только: редизайн, верстка главной и внутреннего шаблона.
Пожалуйста указывайте адекватные цены и сроки.
Выбранный исполнитель
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