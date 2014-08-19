Сверстать страницу

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок225 просмотров

Нужно сверстать страницу сайта. Кросбраузерно, валидно.

На странице слайдер, несколько вылетов, параллакс,и эффект как на этом сайте в первом блоке http://lp4lp.ru/

Картинка в вложении.

11 лет назад
OldSkorpin
Илья 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

gekass1
29 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$20
5 дней
Работа выполнена замечательно, раньше обговоренного срока. Рекомендую!
Сотрудничеством доволен на все 100%! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

gekass1
29 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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