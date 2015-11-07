Во вложении скрин с того что нужно превратить в хтмл страницу нужно валидно, кроссбраузерно, с чистой структурированной версткой я вам высылаю PSD вы мне возвращается сверстаные материалы Оплата исключительно Яндекс.Деньгами (!) ...
Небольшая работа спецу по Вордпресс
Добрый день.
Нужно сделать на WP ротацию записей (логичнее всего по дате).
При клике на кнопку в записи неавторизованный пользователь поднимает эту запись на 1е место в списке.
Обязательно с перезагрузкой страницы.
Без плагинов. Без учета и сортировки количества кликов.
Любой клик по кнопке любой записи поднимает ее на самый верх - это смысл задачи.
Главная и остальные страницы на сайте - статичные.
Стоимость до 500 руб.
Жду предложений.
Спасибо.
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