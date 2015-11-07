Небольшая работа спецу по Вордпресс

Добрый день.

Нужно сделать на WP ротацию записей (логичнее всего по дате).

При клике на кнопку в записи неавторизованный пользователь поднимает эту запись на 1е место в списке.

Обязательно с перезагрузкой страницы.

Без плагинов. Без учета и сортировки количества кликов.

Любой клик по кнопке любой записи поднимает ее на самый верх - это смысл задачи.

Главная и остальные страницы на сайте - статичные.

Стоимость до 500 руб.

Жду предложений.

Спасибо.