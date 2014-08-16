Html-верстка макетов

Архив с JPG в приложении

Требования к верстке:

- Кодировка UTF-8.

- Кроссбраузерно (IE8+) Обязательно корректное отображение в браузере на iPad.

- Верстка резиновая! правила резины описаны http://yadi.sk/i/Mw0AQex4ZUrq6

При разрешении 1000px и больше никаких горизонтальных скроллов в браузере быть не должно.

- H1 на всех страницах должен быть только один! – это заголовок раздела. На главной странице не надо делать H1 вообще.

Также, вся динамика на js или css, отраженная в шаблонах должна работать.