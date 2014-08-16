Добрый день. Нужно сделать на WP ротацию записей (логичнее всего по дате). При клике на кнопку в записи неавторизованный пользователь поднимает эту запись на 1е место в ...
Html-верстка макетов
Архив с JPG в приложении
Требования к верстке:
- Кодировка UTF-8.
- Кроссбраузерно (IE8+) Обязательно корректное отображение в браузере на iPad.
- Верстка резиновая! правила резины описаны http://yadi.sk/i/Mw0AQex4ZUrq6
При разрешении 1000px и больше никаких горизонтальных скроллов в браузере быть не должно.
- H1 на всех страницах должен быть только один! – это заголовок раздела. На главной странице не надо делать H1 вообще.
Также, вся динамика на js или css, отраженная в шаблонах должна работать.
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