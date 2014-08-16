Html-верстка макетов

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок347 просмотров

Архив с JPG в приложении

Требования к верстке:

- Кодировка UTF-8.

- Кроссбраузерно (IE8+) Обязательно корректное отображение в браузере на iPad.

- Верстка резиновая! правила резины описаны http://yadi.sk/i/Mw0AQex4ZUrq6

При разрешении 1000px и больше никаких горизонтальных скроллов в браузере быть не должно.

- H1 на всех страницах должен быть только один! – это заголовок раздела. На главной странице не надо делать H1 вообще.

Также, вся динамика на js или css, отраженная в шаблонах должна работать.

CSSHTMLJavaScript
11 лет назад
Everol
30 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

GekaBrs
36 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$75
2 дня

Заявки фрилансеров

GekaBrs
36 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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