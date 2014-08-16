Добрый день. Нужно сделать на WP ротацию записей (логичнее всего по дате). При клике на кнопку в записи неавторизованный пользователь поднимает эту запись на 1е место в ...
Правки в сайте
Есть сайт http://backman.net.ua/ , на большом экране весь сайт прижимается к левом краю, нужно сделать так что бы все было по центру. Файл с сайтом имеется.
Пишите цену и сроки сразу.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Отверстать форму типа виджета форма нормальных размеровHTML-верстка19 заявокЗакрыт11 лет назад
Архив с JPG в приложении Требования к верстке: - Кодировка UTF-8. - Кроссбраузерно (IE8+) Обязательно корректное отображение в ...Закрыт11 лет назад
- $690
Необходимо сделать адаптивную валидную вёрстку главной и 15 внутренних страниц, а также интегрировать их на Bitrix версии "Стандарт" совместно с необходимым для корректной работы макетов функцоналом. Вёрстка должна корректно функционировать на мобильных устройствах и во ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт11 лет назад
Создать тему и установить на сайт Prestashop 1.6 Только для десктопа. Вот макеты в формате PSD yadi.sk/d/qNfnFEv6ZjJPp Страницы: страница товара, страница каталога, главная, 4 ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно сверстать страницу сайта. Кросбраузерно, валидно. На странице слайдер, несколько вылетов, параллакс,и эффект как на этом сайте в первом блоке http://lp4lp.ru/ Картинка в вложении.Завершен11 лет назад
- $29
Во вложении скрин с того что нужно превратить в хтмл страницу нужно валидно, кроссбраузерно, с чистой структурированной версткой я вам высылаю PSD вы мне возвращается сверстаные материалы Оплата исключительно Яндекс.Деньгами (!) ...Завершен11 лет назад
- $50
Вёрстка нужна резиновая. Кроссбраузерность: ie+, chrome, ff, operaHTML-верстка12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $5
Файлы вышлю в html, css уже всё. Нужно: 1. расширить текстовый блок справа до 702 пикселей (если не будет убираться можно подсократить меню) 2. Убрать большой отступ между концом текста и ...Завершен11 лет назад
Требуется верстальщик и программист в одном лице для создания простого одностраничника. С опытом верстки продающих страниц от 1 года. В отклике указывайте: 1. Стоимость Вашей работы. 2. Реальные сроки исполнения.Завершен11 лет назад