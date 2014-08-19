Верстка уже имеющегося шаблона

Нужно подправить: заголовок (не отображается его надпись и нужно увеличить заголовок в ширину пикселей на 20–30), форму подписки (она становится криво и налезает на предыдущий виджет), корректно настроить плагин FeedBurner Email Subscription. В шаблоне в комментариях вроде бы есть смайлики, но при нажатии на сам значок смайликов, они не отображаются…желательно, их тоже настроить.