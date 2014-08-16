Требуется верстка страницы сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка65 просмотров

Требуется HTML5/CCS3 верстка страницы в приложении.

* Все данные в PSD аккуратно разбиты по слоям, использован только Normal блендинг, все четко и ровно

* "Свечения" в тексте игнорируем, т.е. текст везде плоский без эффектов

* Шрифт должен загружаться локально, т.е. не с удаленного сервиса

* Красный блок - выровнен по ширине, прибит к верхнему краю экрана

* Блок авторизации - выравнивается по центру экрана

* Блок кнопок меню - по правому нижнему краю

* Текст на кнопках – это текст, а не картинка

Верстка обязательно должна быть аккуратной и четкой! Размеры, положения и прочее.

HTML
11 лет назад
ufna
34 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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