Требуется верстка страницы сайта

Требуется HTML5/CCS3 верстка страницы в приложении.

* Все данные в PSD аккуратно разбиты по слоям, использован только Normal блендинг, все четко и ровно

* "Свечения" в тексте игнорируем, т.е. текст везде плоский без эффектов

* Шрифт должен загружаться локально, т.е. не с удаленного сервиса

* Красный блок - выровнен по ширине, прибит к верхнему краю экрана

* Блок авторизации - выравнивается по центру экрана

* Блок кнопок меню - по правому нижнему краю

* Текст на кнопках – это текст, а не картинка

Верстка обязательно должна быть аккуратной и четкой! Размеры, положения и прочее.