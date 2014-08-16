Сверстать одностраничник к утру. PSD по запросу. В заявках указывайте свой скайп.
Редактирование формы заявки
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
Есть туристический сайт cocktail-tour.ru. После того, как пользователь прочитает про нашу компанию достаточно для принятия решения - он попадает на страницу отправки заявки - http://cocktail-tour.ru/tour5/. Ее нам и нужно допилить.
Задача: форму уменьшить до 2 полей - Имя и телефон.
В освободившееся пространство нужно будет добавить 2 триггера-преимущества нашей компании:
1. Уникальная поддержка туристов за рубежом.
2. Сотрудничество только с надежными туроператорами (возможно даже имеет смысл разместить их логопиты).
Эти 2 преимещуства должны быть прям очень явно выделены, но сочетаться со стилем страницы.
В личной беседе еще обсудим, что и как можно сделать. Слушать и прислушиваться тоже умеем.
Сейчас интересно, сколько будет стоить выполнение такой задачи.
В ответе хотелось бы видеть:
1. Примерную цену.
2. Примерный срок.
3. Ссылки на портфолио.
4. Контакты.
Заранее спасибо.
Заявки фрилансеров
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