Редактирование формы заявки

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Есть туристический сайт cocktail-tour.ru. После того, как пользователь прочитает про нашу компанию достаточно для принятия решения - он попадает на страницу отправки заявки - http://cocktail-tour.ru/tour5/. Ее нам и нужно допилить.

Задача: форму уменьшить до 2 полей - Имя и телефон.

В освободившееся пространство нужно будет добавить 2 триггера-преимущества нашей компании:

1. Уникальная поддержка туристов за рубежом.

2. Сотрудничество только с надежными туроператорами (возможно даже имеет смысл разместить их логопиты).

Эти 2 преимещуства должны быть прям очень явно выделены, но сочетаться со стилем страницы.

В личной беседе еще обсудим, что и как можно сделать. Слушать и прислушиваться тоже умеем.

Сейчас интересно, сколько будет стоить выполнение такой задачи.

В ответе хотелось бы видеть:

1. Примерную цену.

2. Примерный срок.

3. Ссылки на портфолио.

4. Контакты.

Заранее спасибо.