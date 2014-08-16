Сделать верстку одностраничного сайта. Бюджет 40 долларов. Срок 2 дня. Кроссбраузность. Адаптивность. Надо будет вставить код Метрики и CRM системы. Формы отправки должны работать.
WP:модернизировать / переверстать и интегрировать
Привет
- на сайте 5 секций как в ссылках в меню навигации показано в PSD : Home, Our Work, About Heaven, Contact, Press
- то есть имеется 1 PSD файл на каждую секцию одностраничного новомодного параллахс сайта который куплен отсюда http://jellythemes.com/themes/sonorama/index2.html
- Our work секция это slider с 4 слайдами - каждый из которых тоже есть в фотошоп исходнике
- все вместе это 1 сайт из 9 PSD (5 секций + 4 слайда в секции «Our work»)
Заявки фрилансеров
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