WP:модернизировать / переверстать и интегрировать

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Закрыт2 заявки93 просмотра

Привет

- на сайте 5 секций как в ссылках в меню навигации показано в PSD : Home, Our Work, About Heaven, Contact, Press

- то есть имеется 1 PSD файл на каждую секцию одностраничного новомодного параллахс сайта который куплен отсюда http://jellythemes.com/themes/sonorama/index2.html

- Our work секция это slider с 4 слайдами - каждый из которых тоже есть в фотошоп исходнике

- все вместе это 1 сайт из 9 PSD (5 секций + 4 слайда в секции «Our work»)

HTML
11 лет назад
modx_customize
Дмитрий 
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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