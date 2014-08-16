Настройка отображения в IOS для LandingPage-Drupal

В новом сайте(LandingPage) на Drupal требуется донастроить отображение в браузерах на основе IOS.

На текущий момент имеются такие лажи:

- не отображается полностью шапка сайта(большое изображение гребцов):

- нет текста над центральным банером "Производитель...."

- малый баннер (отображающийся сверху при прокрутке) не работает идентично на IOS/

Без этих исправлений лендинг не принимается гуглом для контекстной рекламы. Исправления критично сделать в ближайшие сроки. Сайт - http://lodki.neris.ua/

При работе предпочтение отдаётся специалистам и компаниям из Украины.