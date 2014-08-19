Сверстать макет страницы

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок213 просмотров

Необходимо сверстать один макет страницы.

Нюансы:

1. Кнопки - при наведении на кнопку градиент изменяется на обратный. Изменение размера кнопки при изменении текста на кнопке.

2. Шрифт google fonts PT Serif + Tahoma

3. Слайдер любой, но чтоб выглядел как на макете.

4. Форма в стандартном всплывающем окне с помощью fancybox.

Бюджет 20$ (700 руб.). Оплата по итогам.

Оплата на карту, ЯД, WM.

11 лет назад
sakhnov
47 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Vlad03
41 год
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Спасибо. Выполнил быстро, качественно и недорого. Обращусь еще.
Хороший заказчик, знает, что хочет, оплата в срок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Vlad03
41 год
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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