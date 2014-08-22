Томизация дизайна готового шаблона на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки143 просмотра

Требуется кастомизация дизайна готового шаблона на wordpress (от templatemonsters)

Задание:

Есть купленный шаблон http://www.templatemonster.com/wordpress-themes/48606.html.

На него изготовлен дизайн в psd файле.

Требуется:

1) Сделать нарезку нового дизайна и внедрить его в существующий шаблон

2) Установить обновленный шаблон на купленный хостинг

Пишите ваши предложения со сроками и стоимостью.

HTMLWordPress
11 лет назад
conceptx
Андрей 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

magways
32 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 отзывов(-3)
11 лет назад
$100
3 дня
Рекомендую. Очень быстро. Внимательность к деталям. Качественное исполнение Отличный коммуникатор. Все сделано в сжатые сроки. Что хочется отметить - редкое сочетание проффесиональных качеств - дизайнера, верстальщика и проффесионала в wordpress. Если нужен быстрый и качественный сайт - то могу рекомендовать!
Добросовестный заказчик! Четкая постановка задачи и моментальная оплата) С удовольствием сотрудничал бы с Андреем еще! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

magways
32 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 отзывов(-3)
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сверстать макет страницы

    $20

    Необходимо сверстать один макет страницы. Нюансы: 1. Кнопки - при наведении на кнопку градиент изменяется на обратный. Изменение размера кнопки при изменении текста на кнопке. 2. Шрифт google fonts PT Serif + ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка + натяжка для Wordpress

    $250

    Ищу исполнителя. Желательно к вечеру уже приступить. Создать страницы, вставить карту, форму заявки, плагин ВиО, вставить готовую текстовку. Сегодня будет еще внутренняя, header и footer - одинаковые. ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Настройка отображения в IOS для LandingPage-Drupal

    В новом сайте(LandingPage) на Drupal требуется донастроить отображение в браузерах на основе IOS. На текущий момент имеются такие лажи: - не отображается полностью шапка сайта(большое изображение гребцов): - нет текста над центральным ...

    DrupaliOS
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка одностраничного сайта.

    $50

    Сделать верстку одностраничного сайта. Бюджет 40 долларов. Срок 2 дня. Кроссбраузность. Адаптивность. Надо будет вставить код Метрики и CRM системы. Формы отправки должны работать.

    HTML-верстка23 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Редактирование формы заявки

    $50

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Есть туристический сайт cocktail-tour.ru. После того, как пользователь прочитает про нашу компанию достаточно для принятия решения - он попадает на страницу отправки заявки - http://cocktail-tour.ru/tour5/. Ее нам и ...

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен JS-программист / верстальщик

    $2500

    Нужен опытный верстальщик / JS-программист для доработки CRM. Ориентировочный срок работ: около трёх месяцев. Чтобы сократить ваши риски на оценку проекта и чужого кода, предлагается вариант месячной оплаты из расчета 40 000 / мес при ...

    JavaScript
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    11 лет назад