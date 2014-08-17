Сверстать\натянуть шаблон на WP Jigostore

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки117 просмотров

Здравствуйте!

Нужно сверстать и натянуть шаблон сайта likeitstore.ru на WP

Можно взять верстку и почистить, можно сверстать с нуля.

Слушаю предложения по цене

WordPress
11 лет назад
id9999i
32 года
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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