Добрый день, ищу грамотного верстальщика. ТЗ и макет приложены Пишите свои сроки и стоимости
Верстка сайта: главная и 4 внутренние
Необходимо выполнить верстку главной страницы сайта и 4 внутренних под экран компьютера.
Верстка фиксированная (не резиновая).
Страницы находятся во вложении.
Требования:
1)кроссбраузерная верстка на div' ах, должно работать начиная от ie 8
2)главное меню на css, без скриптов, меню выровнено по центру относительно главной колонки с контентом — сколько бы текста не было в элементе LI, количество элементов может изменяться! я буду проверять удаление одного или нескольких элементов и изменение текста в элементах
3)меню слева без выпадающих подпунктов на css, без скриптов
4)каждый элемент меню оформлен как ссылка A внутри элемента LI, активный элемент LI (Главная) имеет класс .active (внутри элемента UL должны быть только теги LI и тег A)
5)из фреймворков в случае особой необходимости допустимо использовать только jquery, но активного содержимого на страницах нет!
6)нестантартные шрифты — через FontSquirrel, иначе через cufon
7)блоки под слайдером на главной и слева «с кнопками калькулятор стоимости и ремонт натяжных потолков», внизу «наши преимущества», слева «меню с заголовком мы предлагаем»:
-div, у него указывается класс*, сразу же внутри DIV идет H3 — заголовок блока, сразу за H3 идет div — он обрамляет контент блока, вот так:
-
заголовок
контент блока
-цвет текста в блоке, фон блока, рамка и т.п., задается (*) классом div
-заголовок блока h3 (есть не у всех блоков)
8)контент в главной колонке начинается с заголовка h1, на главной странице текст "Компания ЯрDeken приветствует Вас!" - тоже h1
9)слайдеры/карусели нужно только сверстать, скрипты прикручивать не нужно, стрелки влево и вправо — DIV
10)иконки в блоке «наши преимущества» - все картинки должны быть одинакового размера
11)любые кнопки на css3
12)закругления делаются через css3
13)на странице 3 есть таблица с thead, tbody, tfoot; ниже расположен блок с иконкой — оформляется как div с классом, который задает эту иконку
14)на странице main-popup показана форма заказа звонка во всплывающем окне, при нажатии на кнопку «заказать обратный звонок» эта форма должна появляться
15)кнопка «задать вопрос» должна быть приклеена к правому краю экрана по середине, при клике на нее ничего не происходит
Пожалуйста, пишите сроки и стоимость работы. Предпочтение отдаю НЕ студиям.
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