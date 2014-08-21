Верстка сайта: главная и 4 внутренние

Необходимо выполнить верстку главной страницы сайта и 4 внутренних под экран компьютера.

Верстка фиксированная (не резиновая).

Страницы находятся во вложении.

Требования:

1)кроссбраузерная верстка на div' ах, должно работать начиная от ie 8

2)главное меню на css, без скриптов, меню выровнено по центру относительно главной колонки с контентом — сколько бы текста не было в элементе LI, количество элементов может изменяться! я буду проверять удаление одного или нескольких элементов и изменение текста в элементах

3)меню слева без выпадающих подпунктов на css, без скриптов

4)каждый элемент меню оформлен как ссылка A внутри элемента LI, активный элемент LI (Главная) имеет класс .active (внутри элемента UL должны быть только теги LI и тег A)

5)из фреймворков в случае особой необходимости допустимо использовать только jquery, но активного содержимого на страницах нет!

6)нестантартные шрифты — через FontSquirrel, иначе через cufon

7)блоки под слайдером на главной и слева «с кнопками калькулятор стоимости и ремонт натяжных потолков», внизу «наши преимущества», слева «меню с заголовком мы предлагаем»:

-div, у него указывается класс*, сразу же внутри DIV идет H3 — заголовок блока, сразу за H3 идет div — он обрамляет контент блока, вот так:

-

заголовок

контент блока

-цвет текста в блоке, фон блока, рамка и т.п., задается (*) классом div

-заголовок блока h3 (есть не у всех блоков)

8)контент в главной колонке начинается с заголовка h1, на главной странице текст "Компания ЯрDeken приветствует Вас!" - тоже h1

9)слайдеры/карусели нужно только сверстать, скрипты прикручивать не нужно, стрелки влево и вправо — DIV

10)иконки в блоке «наши преимущества» - все картинки должны быть одинакового размера

11)любые кнопки на css3

12)закругления делаются через css3

13)на странице 3 есть таблица с thead, tbody, tfoot; ниже расположен блок с иконкой — оформляется как div с классом, который задает эту иконку

14)на странице main-popup показана форма заказа звонка во всплывающем окне, при нажатии на кнопку «заказать обратный звонок» эта форма должна появляться

15)кнопка «задать вопрос» должна быть приклеена к правому краю экрана по середине, при клике на нее ничего не происходит

Пожалуйста, пишите сроки и стоимость работы. Предпочтение отдаю НЕ студиям.