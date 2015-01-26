Верстка сайта

Нужна верстка шаблона. Дизайн "резиновый" для сайта коттеджного поселка. Сайт на Битриксе.

К шаблону подключить JQUERY:

1 Три фото-подложки должны перелистываться, как тут: http://knyaz-dolgoruky.ru/. На макете от дизайнера нет кнопок для перелистывания, можно использовать те же кнопки, что на предыдущей ссылке.

2 Новости в блоке на главной, горизонтальная листалка (как бренды тут: http://sultanay.ru/).

3 На странице генплана, при наведении открывается блок с подробной информацией о каждом участке.

Оплата возможна: QIWI, ЯД, Банк. карта

Исходники вышлю.