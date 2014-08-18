Сделать html5 сайт по готовому макету

Есть макет, графика, структура сайта и описание работы его элементов.

Нужен ХОРОШИЙ специалист с опытом работы от 2-х лет в html5 и примерами работ. В его задачу войдет не только создание сайта по макету, но и канвас-анимация нескольких графических элементов (тряпка шатается, свиток развертывается и эффект перехода между картинками - все это нужно силами только одного html). Внедрение звукового файла как озвучка действия элемента интерфейса. Код в итоге должен быть грамотным и максимально "вылизан".