Нужно создать шаблон (HTML) для рассылки писем по e-mail. Картинку дам, всю инфо дам. Нужно только грамотно все это скомпоновать.
Верстка одностраничника
Нужно сверстать лендинг по макету psd
Размер 7 экранов. Минимальная ширина страницы фиксированная. Плюс еще нужно настройка отправки данных с форм на почту и установка метрики
На сайте должна присутствовать анимация некоторых блоков
В заявке указывайте примеры своих работ, сроки и примерную стоимость
Выбранный исполнитель
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