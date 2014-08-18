Нужна верстка шаблона. Дизайн "резиновый" для сайта коттеджного поселка. Сайт на Битриксе. К шаблону подключить JQUERY: 1 Три фото-подложки должны перелистываться, как тут: http://knyaz-dolgoruky.ru/. На макете от дизайнера нет кнопок для перелистывания, ...
Отображение видео флеш
Сайт Pirolux.ru перестало отображаться видео флеш в товарах .Необходимо реанимировать флеш плеер,чтобы работал на сайте.
2.Или предложить вариант загрузки видео на ютуб с последующим прикреплением видео к товарам.
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