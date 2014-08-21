Внести изменения в готовый шаблон на bootstrap

Есть два готовых шаблона дизайна. Один (№1) сделан на bootstrap, другой (№2) на другом фреймворке.

Нужно внести изменения на главную страницу шаблона (№1) сделанного на bootstrap, а именно

Сделать среднюю часть и футер так, как сделано в другом шаблоне.

Детали заинтересованным.