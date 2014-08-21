Внести изменения в готовый шаблон на bootstrap

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок206 просмотров

Есть два готовых шаблона дизайна. Один (№1) сделан на bootstrap, другой (№2) на другом фреймворке.

Нужно внести изменения на главную страницу шаблона (№1) сделанного на bootstrap, а именно

Сделать среднюю часть и футер так, как сделано в другом шаблоне.

Детали заинтересованным.

Bootstrap
11 лет назад
Redox
46 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

serjyamp
Сергей 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Всё сделано качественно, в срок и точно по ТЗ. Все дополнения и пожелания учтены. Рекомендую работать с Сергеем. Сергей, спасибо за работу!
заказчик отличный, оплата вовремя, всегда на связи и приятно общаться буду рад сотрудничать и дальше ;)

Заявки фрилансеров

serjyamp
Сергей 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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