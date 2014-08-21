Вставить шапку вот отсюда http://www.igrayu.com/Arkanoidy.html на мордашку
Внести изменения в готовый шаблон на bootstrap
Есть два готовых шаблона дизайна. Один (№1) сделан на bootstrap, другой (№2) на другом фреймворке.
Нужно внести изменения на главную страницу шаблона (№1) сделанного на bootstrap, а именно
Сделать среднюю часть и футер так, как сделано в другом шаблоне.
Детали заинтересованным.
Выбранный исполнитель
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