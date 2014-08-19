Исправить верстку сайта для мобильных устройств

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки149 просмотров

Проблема в следующем, на iphone сайт отображается, но не уменьшается до размеров айфон, и надо скролить и вбок и вниз.

Нужно чтобы на Iphone и др. устройствах показывалась маленькая версия сайта. ее пользователь сам увеличит по надобности. Как работает Apple.com

http://bank-torg.ru/ cms opencart

Opencart
11 лет назад
mertix
Иван 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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