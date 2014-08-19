Сверстать страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт21 заявка255 просмотров

Требуется профессиональный верстальщик для работы над сайтом. Прилагаю пару страниц для понимания, что требуется. Работы еще много будет.

11 лет назад
LDL_
45 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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