Есть нарисованный дизайн необходимо грамотно сверстать и адаптировать для cms wordpress. Уточняйте цену и сроки.
Кодировка при передаче параметра url
Приветствую,
Не могу решить проблему:
Есть сайт на html
если в форме поиска делать запрос "купить" в месо того чтоб выполнить site.com/?q=купить выполняется site.com/?q=%EA%F3%EF%E8%F2%FC
Жду того, кто поможет это исправить :)
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