Верстка лендинга

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки274 просмотра

1) Плавающее меню.

2) Увеличение картинки товара при нажатии, остальной экран затемняется

3) Работа на моем сервере (пароли и доступ будут предоставлены

4) Установить яндекс метрику

5)

target="_blank" rel="nofollow">

style="width:88px; height:31px; border:0;" alt="Яндекс.Метрика" title="Яндекс.Метрика: данные за сегодня (просмотры, визиты и уникальные посетители)" onclick="try{Ya.Metrika.informer({i:this,id:2 5920515,lang:'ru'});return false}catch(e){}"/>

6) Установить цели на яндекс метрику на следующие кнопки

- отправка данных через заказть звонок( именно отправка а не нажатие чтобы окно открылось)

-заказ консультации

-заказ товара из корзины( пустой заказ сделать нельзя)

7) при добавлении заказа корзина в лавающем менб должна начинать мигать

8)работа плавающего меню и скроллинга аналогично kronoweb.ru

9) заказ следующим образом осуществляется: человек добавляет из ассортимента товаров нужное количество презервативов в корзину, затем товары появляются в корзине и есть также возможность регулировать их количество из самой корзины, при этом составляется общая стоимость заказа.

10) отправка данных на почту [email protected]

11) отправка данных на почту тремя типами: 1) заказ звонка 2) заказ конслультации 3) заказ презервативов из корзины в виде столючатого меню из 12 пунктов, где будет указано какое количество презервативов того или иного типа человек заказал

12) Жду ваших пердложений по техничсекой начинке

13) адреса фтп и доступ к метрике будет предоставлен.

durex-sale.shoktime.ru

14) макеты psd будут переданы только исполнителю.

эскизы https://drive.google.com/folderview?id=0B7KTjLkMDV2AM0ZaTlJYLWxLSm8&usp=sharing

15) срок 3- 5 дней

11 лет назад
Kochevryagin_I
Иван 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

LibertyEmpire
Евгений 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$50
5 дней
Сделано!!! Доволен работой, честный исполнитель!
Хороший заказчик, умеет четко сформулировать ТЗ. Оплачивает работу без задержек, рекомендую!

Заявки фрилансеров

LibertyEmpire
Евгений 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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