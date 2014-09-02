Есть нарисованный дизайн необходимо грамотно сверстать и адаптировать для cms wordpress. Уточняйте цену и сроки.
Верстка лендинга
1) Плавающее меню.
2) Увеличение картинки товара при нажатии, остальной экран затемняется
3) Работа на моем сервере (пароли и доступ будут предоставлены
4) Установить яндекс метрику
5)
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style="width:88px; height:31px; border:0;" alt="Яндекс.Метрика" title="Яндекс.Метрика: данные за сегодня (просмотры, визиты и уникальные посетители)" onclick="try{Ya.Metrika.informer({i:this,id:2 5920515,lang:'ru'});return false}catch(e){}"/>
6) Установить цели на яндекс метрику на следующие кнопки
- отправка данных через заказть звонок( именно отправка а не нажатие чтобы окно открылось)
-заказ консультации
-заказ товара из корзины( пустой заказ сделать нельзя)
7) при добавлении заказа корзина в лавающем менб должна начинать мигать
8)работа плавающего меню и скроллинга аналогично kronoweb.ru
9) заказ следующим образом осуществляется: человек добавляет из ассортимента товаров нужное количество презервативов в корзину, затем товары появляются в корзине и есть также возможность регулировать их количество из самой корзины, при этом составляется общая стоимость заказа.
10) отправка данных на почту [email protected]
11) отправка данных на почту тремя типами: 1) заказ звонка 2) заказ конслультации 3) заказ презервативов из корзины в виде столючатого меню из 12 пунктов, где будет указано какое количество презервативов того или иного типа человек заказал
12) Жду ваших пердложений по техничсекой начинке
13) адреса фтп и доступ к метрике будет предоставлен.
14) макеты psd будут переданы только исполнителю.
эскизы https://drive.google.com/folderview?id=0B7KTjLkMDV2AM0ZaTlJYLWxLSm8&usp=sharing
15) срок 3- 5 дней
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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