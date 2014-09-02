Сверстать лэндинг

$55
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен30 заявок264 просмотра

Необходимо сверстать небольшой лэндинг, изображение макета и тз в приложении, по срокам - дня 3-4 максимум.

11 лет назад
Amadei88
Тимур 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Pan1k
Саня 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
Работа была отлично сделана, все правки внесены, сотрудничеством доволен!
От сотрудничества, только положительные эмоции, заказчик чётко поставил задачу и описал все требования. Работа оплачена в срок. Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Удачи!

Заявки фрилансеров

Pan1k
Саня 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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