Необходимо выполнить верстку 10 страниц, шаблоны покажем заинтересовавшим исполнителям. Шаблоны НЕ сложные, главное качество и время. ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ВЗЯТЬСЯ ЗА РАБОТУ В ТЕЧЕНИИ БЛИЖАЙШИХ 5 дней, не давайте ваши ...
Верстка интернет-магазина
Техническое задание
https://yadi.sk/d/Vj7W5XPta4wtd
Шаблоны https://yadi.sk/d/Lw0mRRHua4xMR
Подробности лично.
От вас сроки, стоимость.
Принимаются к рассмотрению кандидаты с портфолио по верстке.
Заявки фрилансеров
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