Верстка интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок300 просмотров

Техническое задание

https://yadi.sk/d/Vj7W5XPta4wtd

Шаблоны https://yadi.sk/d/Lw0mRRHua4xMR

Подробности лично.

От вас сроки, стоимость.

Принимаются к рассмотрению кандидаты с портфолио по верстке.

11 лет назад
Axxx
46 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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