Необходимо сверстать сайт (по сути переделать старый - favorini.ru) Можно пользоваться вёрсткой старой версии сайта. Пояснения по скриншотам: 1 страница - основная картинка - слайдер из нескольких фото - ...
Поставить три шаблона на DLE
Добрый день,есть три сайта на дле,надо поставить шаблоны (можно один на все.так цвет поменять) и разместить модули так как я покажу.Как и что именно в прикрепленном файле.
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