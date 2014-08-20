Поставить три шаблона на DLE

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок204 просмотра

Добрый день,есть три сайта на дле,надо поставить шаблоны (можно один на все.так цвет поменять) и разместить модули так как я покажу.Как и что именно в прикрепленном файле.

DLE
11 лет назад
onix700
Сергей 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

bohdan_vasylenko
Богдан 
32 года
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$70
2 дня
Сделал все качественно и в срок.Рекомендую
Было очень приятно работать с Сергеем, четко поставленная задача, быстро сработались. Оплата моментальная, рекомендую как хорошего заказчика. Надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

bohdan_vasylenko
Богдан 
32 года
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад

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