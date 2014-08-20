Верстка одной страницы

$9
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок254 просмотра

Необходимо сверстать одну страницу по psd макету. Стоимость работы 300 руб. Ссылка на макет: https://drive.google.com/file/d/0B7t2z5bbWRZVanJsY0drN0t1UzA/edit?usp=sharing

11 лет назад
olegfox1991
Олег 
34 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
21 отзыв

Выбранный исполнитель

Vlad03
41 год
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$9
1 день
Отличная работа. Все выполнено качественно и в срок. Рекомендую.
Хороший заказчик, чёткое ТЗ, всегда на связи, оплата в срок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Vlad03
41 год
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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