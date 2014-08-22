Верстка одностраничного сайта

$35
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок175 просмотров

Предоставлю psd исходник.

Сайт одностраничный. Все категории меню на одной странице.

При нажатии плавно скролляться к нужному разделу.

Все разделы похожи друг на друга, по сему с версткой проблем не будет.

Бекграунд фиксированный.

Естественное требование кроссбраузерности

Срок исполнения - 3 дня

11 лет назад
Laser87
Юрий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

farmazone
Василь 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
120 отзывов(-5)
11 лет назад
$30
2 дня
Василий - мастер своего дела. Все сделал как полагается профессионалу. Буду обращаться еще не однократно. Советую всем.
Адекватный, приятный в общении заказчик. Задача поставлена четко, оплата вовремя. Приятно сотрудничать.

Заявки фрилансеров

farmazone
Василь 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
120 отзывов(-5)
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка одной страницы

    $9

    Необходимо сверстать одну страницу по psd макету. Стоимость работы 300 руб. Ссылка на макет: https://drive.google.com/file/d/0B7t2z5bbWRZVanJsY0drN0t1UzA/edit?usp=sharing

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Внести ряд корректировок на сайте

    Добрый день! Имеется сайт http://test2.alexogroup.ru/ , сайт адаптивный и рассчитан на 2 типа мониторов (максимальная и минимальная), есть корректировки которые надо поправить (в приложение). -------------------------- Пишем только в проект и СРАЗУ указываем стоимость ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Преподаватель web-дизайна

    $500

    Восточно-европейская компания "Link Group" (Белград,Сербия) проводит професииональное обучение в сфере ІТ в Сербии, Румынии и Боснии, открывает школу прибыльной ІТ-карьеры и бизнес-школу в Украине http://www.link-academy.eu/. Мы ищем наставников для передаси практического опыта ...

    CSSHTML
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Преподаватель программирования

    $1000

    Восточно-европейская компания "Link Group" (Белград,Сербия) проводит профессиональное обучение в сфере ІТ в Сербии, Румынии и Боснии, открывает школу прибыльной ІТ-карьеры и бизнес-школу в Украине http://www.link-academy.eu/. Мы ищем ...

    JavaJavaScriptPHP
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Вёрстка сайта html+css+js

    Необходимо сверстать сайт (по сути переделать старый - favorini.ru) Можно пользоваться вёрсткой старой версии сайта. Пояснения по скриншотам: 1 страница - основная картинка - слайдер из нескольких фото - ...

    CSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Поставить три шаблона на DLE

    Добрый день,есть три сайта на дле,надо поставить шаблоны (можно один на все.так цвет поменять) и разместить модули так как я покажу.Как и что именно в прикрепленном файле.

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад