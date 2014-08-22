Верстка сайта по готовому макету. См. картинки. все тексты предоставлю, когда дойдет до дела. Движок любой.
Верстка одностраничного сайта
Предоставлю psd исходник.
Сайт одностраничный. Все категории меню на одной странице.
При нажатии плавно скролляться к нужному разделу.
Все разделы похожи друг на друга, по сему с версткой проблем не будет.
Бекграунд фиксированный.
Естественное требование кроссбраузерности
Срок исполнения - 3 дня
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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