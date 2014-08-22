Верстка из шаблона

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок248 просмотров

Привет

требуются изменения на сайтах в цсс / html / php файлах - есть страницы с 0ля если уже хедер и футер готовые - всегда по -разному

оплата по прогрессу киви или вм*

возможно постоянное удаленное сотрудничество с оплатой в режиме реального времени по проделанной работе ежедневно или еженедельно

начинать надо сейчас

HTMLPHP
11 лет назад
modx_customize
Дмитрий 
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

serjyamp
Сергей 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Спасибо Сергею что помог из фотошопа вырезать несколько элементов и расставить их в готовой верстке - сейчас это уже подвигом считается так как многие верстальщики избаловались и не берутся за доделки-переделки но только не Сергей - он то молодец!!! - взялся и сделал - наверное понимает что сайтов миллиард и там за переделки нужно браться пока прождеш верстку с 0-ля 8-)
заказчик отличный) даже не такой как все, очень приятно общаться) никаких проблем не было, работал без предоплаты - по завершению получил оплату. все супер!)
slarkstudio
33 года
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$20
1 день
Игорь помог сполна мне - на большее и не рассчитывал но судя по всему знаний у этого специалиста еще больше чем у меня на 3 головы больше даже
Отличный заказчик, четкое ТЗ и своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

serjyamp
Сергей 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
slarkstudio
33 года
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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