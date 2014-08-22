Верстка из шаблона

Спасибо Сергею что помог из фотошопа вырезать несколько элементов и расставить их в готовой верстке - сейчас это уже подвигом считается так как многие верстальщики избаловались и не берутся за доделки-переделки но только не Сергей - он то молодец!!! - взялся и сделал - наверное понимает что сайтов миллиард и там за переделки нужно браться пока прождеш верстку с 0-ля 8-)