Сверстать слайдер+поставить fancybox

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка146 просмотров

Дано — скрипт, взятый с сайта, сделанного на LP generatore с помощью Htrackera. Требуется — сделать что угодно, но чтобы скрипт работал так же, но код был не кривой и при подключении к сайту проблем с другими скриптами не было. Можно переделать стандартную карусель из интернета, посмотреть в этом коде в чем загвоздка — что угодно, лишь бы работало нормально. И ни с чем не конфликтовало — ни с самим собой, если создавать несколько галерей, ни с другими скриптами. Обратите внимание — каждая картинка увеличивается и есть возможность просмотра увеличенных изображений так же по стрелочкам. Всё должно быть один в один. http://test.shop-loto.ru/ Жду ваших предложений по цене.

11 лет назад
licvidus
Елена 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

farmazone
Василь 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
120 отзывов(-5)
11 лет назад
$20
1 день
Справился с работой быстрее, чем обещал, помог разобраться в деталях. Скрипт работает четко. Всё супер!
Большое спасибо Елене, за приятное проведение сотрудничество. Очень вежливая и компетентная женщина. Никаких загвоздог во время сотрудничества не возникли, оплата четко в указанные сроки! Буду рад сотрудничать в любых других проектах.

Заявки фрилансеров

farmazone
Василь 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
120 отзывов(-5)
11 лет назад

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