Сверстать слайдер+поставить fancybox

Дано — скрипт, взятый с сайта, сделанного на LP generatore с помощью Htrackera. Требуется — сделать что угодно, но чтобы скрипт работал так же, но код был не кривой и при подключении к сайту проблем с другими скриптами не было. Можно переделать стандартную карусель из интернета, посмотреть в этом коде в чем загвоздка — что угодно, лишь бы работало нормально. И ни с чем не конфликтовало — ни с самим собой, если создавать несколько галерей, ни с другими скриптами. Обратите внимание — каждая картинка увеличивается и есть возможность просмотра увеличенных изображений так же по стрелочкам. Всё должно быть один в один. http://test.shop-loto.ru/ Жду ваших предложений по цене.