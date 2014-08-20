Верстка макетов

Необходимо сверстать макеты для новых страниц сайта в стилистике уже существующих, т.е. чтобы новые страницы были совместимы с текущей версткой.

Общие элементы остаются те же, новые - добавляются.

Просьба указать ориентировочную среднюю стоимость за одну несложную страницу.

Работа по верстке периодически появляется, и хотелось бы найти надежного человека, к которому можно было бы периодически обращаться.

На данный момент есть несколько страниц. Для начала работы предлагается сверстать одну для проверки.