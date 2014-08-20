Слелана копия страницы одного сайта Нужно только исправить верхнее меню, которое в Firefox, Chrome, Opera, IE отображается корректно, а в Safari на маке и других яблочных продуктах сбивается в кучу. ...
Верстка макетов
Необходимо сверстать макеты для новых страниц сайта в стилистике уже существующих, т.е. чтобы новые страницы были совместимы с текущей версткой.
Общие элементы остаются те же, новые - добавляются.
Просьба указать ориентировочную среднюю стоимость за одну несложную страницу.
Работа по верстке периодически появляется, и хотелось бы найти надежного человека, к которому можно было бы периодически обращаться.
На данный момент есть несколько страниц. Для начала работы предлагается сверстать одну для проверки.
Заявки фрилансеров
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