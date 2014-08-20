Доброго времени суток господа фрилансеры. Нужно сверстать три страницы. В которых хедер и футер уже сверстаны. Страницы должны хорошо отбражаться во всех браузерах, а именно мозила, опера, сафари, яндекс, хром, в IE начиная с 7 ...
Верстка Лэндинга
Нужно сверстать Лэндинг.
Срок: до конца недели.
Обращаю внимание: на то, как вы реализуете почтовую отправку, интересует то, как ведёт себя лэндинг после отправки сообщения.
Желательно наличие своих скриптов определения и отправки реферальных хвостов.
Примечания: текст будет другой, не тот который в jpg/psd.
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