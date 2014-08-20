Верстка Лэндинга

Нужно сверстать Лэндинг.

Срок: до конца недели.

Обращаю внимание: на то, как вы реализуете почтовую отправку, интересует то, как ведёт себя лэндинг после отправки сообщения.

Желательно наличие своих скриптов определения и отправки реферальных хвостов.

Примечания: текст будет другой, не тот который в jpg/psd.