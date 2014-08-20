Верстка Лэндинга

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Закрыт24 заявки224 просмотра

Нужно сверстать Лэндинг.

Срок: до конца недели.

Обращаю внимание: на то, как вы реализуете почтовую отправку, интересует то, как ведёт себя лэндинг после отправки сообщения.

Желательно наличие своих скриптов определения и отправки реферальных хвостов.

Примечания: текст будет другой, не тот который в jpg/psd.

11 лет назад
alifanov2013
Артём 
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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