Верстка трех страниц.

Доброго времени суток господа фрилансеры. Нужно сверстать три страницы. В которых хедер и футер уже сверстаны. Страницы должны хорошо отбражаться во всех браузерах, а именно мозила, опера, сафари, яндекс, хром, в IE начиная с 7 версии до последней, так же в браузерах на планшетах и моб устройствах. Не должно быть ошибок по Валидности. Оплачиваю только после того как будет верстка. Верстаете, выкладываете на хостинг, смотрим все ошибки если они есть, исправляем, я отправляю денег - в ответ получаю архив с версткой. Способ оплаты ЯД. Сумма 4500 руб.

Никаких предоплат.

Если не устраивает сумма - не откликаемся.