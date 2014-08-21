Требуется веб-программист и дизайнер на удаленное долгосрочное сотрудничество для создания одностраничников согласно техническому заданию. Оплата сдельная, один сайт 1000-5000 руб.
Поменять расположение элементов на сайте
Шаблон WP BresponZive от ThemePacific. Используется плагин похожих записей WordPress Related Posts. Требуется поменять местами блок похожих записей и два блока Адсенс (расположены горизонтально в ряд), таким образом, чтобы блок рекламы был непосредственно под текстом, а уже под блоком рекламы располагались похожие записи.
Цена 5WMZ или 60 грн на карту Привата. Оплата после выполнения и проверки.
Выбранный исполнитель
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