Поменять расположение элементов на сайте

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок212 просмотров

Шаблон WP BresponZive от ThemePacific. Используется плагин похожих записей WordPress Related Posts. Требуется поменять местами блок похожих записей и два блока Адсенс (расположены горизонтально в ряд), таким образом, чтобы блок рекламы был непосредственно под текстом, а уже под блоком рекламы располагались похожие записи.

Цена 5WMZ или 60 грн на карту Привата. Оплата после выполнения и проверки.

WordPress
11 лет назад
Work_home
Ольга 
42 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

MIRAMAXED
Максим 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$5
1 день
Огромное спасибо! Максим сделал всё быстро и без лишних проволочек. Очень приятно, когда встречаются такие ответственные и опытные исполнители! Буду обращаться еще. Рекомендую всем, кто ценит свое время.
Хороший и коммуникабельный заказчик. Быстро ввела в курс дела, рассказала что требуется и где (с помощью скринов), за что ей огромное спасибо! :) Рекомендую!

Заявки фрилансеров

MIRAMAXED
Максим 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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