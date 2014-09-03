Нужно выполнить работы по сайту www.sky-interactive.ru ТЗ во вложении
Правки на сайте и устранение конфликта
Добрый день! Имеется сайт http://test2.alexogroup.ru/ , на нем надо сделать несколько правок и исправить пару "багов":
1. Вся карточка товара отображается лишь в хроме, а вот в FF и сафари браузерах не отображается.
2. В FF главный слайдер http://c2n.me/iLYq0m меняет слайды с помощью разных эффектов - все гуд, но вот в хроме и опере слайдер не применяет эти эффекты, а лишь резко перелистывает слайды. Надо сделать так, что бы в этих браузерах все переключалось по заданным эффектам.
3. Имеется горизонтальный скролл в браузере http://c2n.me/iLYhMd , надо его удалить.
4. При клике купить, у нас вылетает окно подобного оформления http://c2n.me/iLYkfn , на вот при клике "В закладки" и "Сравнить" у нас вылетает другого плана окна http://c2n.me/iLYlXG , надо сделать все окна по внешнему оформлению аналогично "Купить", только со своими иконками.
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Пишем только в проект и СРАЗУ указываем стоимость и сроки работы.
Оплата оперативно.
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