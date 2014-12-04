Требуется адаптивная верстка сайта (html, css + javascript, jquery и т.п.) для дальнейшей интеграции в битрикс малый бизнес. Исходники в psd. Сверстанный сайт должен отображаться и корректно функционировать во всех браузерах, включая ...
Подправить меню и ошибки в верстке шаблона Joomla
1. Подправить отображение пункта меню:
- подправить меню ("контакты","акции", "он-лайн калькулятор" и "телефон") когда вылетают под "основным меню" выровнять справа,
2. потребуется чтобы в мобильнике и на планшете, основное плавающее меню реагировала на прокрутку,
- для основного меню прописать ait-картинок ("натяжные потолки", "окна", "двери", "ремонт", "мебель", "цены", "рекомендации", "цены", "отзывы")
3. Поправить ошибки в верстке (конфликт компонентов, дважды загружается Jquery),
http://stroy-komfort51.ru/otzyvy
http://stroy-komfort51.ru/natyazhnye-potolki/otzyvy-klientov
4. http://stroy-komfort51.ru/kontakty
Подправить корректное отражение формы обратной связи и установить на данной странице компонент ЯндексКарты.
И модуль с "ЯндексКартами" в правый нижний угол сайта.
5. http://stroy-komfort51.ru/rasschitat
На вкладке "расчет стоимости" поправить блок влево, чтобы не заходило за правый край.
6. Установить модуль "Мы в Контакте"
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