Подправить меню и ошибки в верстке шаблона Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок258 просмотров

http://stroy-komfort51.ru

1. Подправить отображение пункта меню:

- подправить меню ("контакты","акции", "он-лайн калькулятор" и "телефон") когда вылетают под "основным меню" выровнять справа,

2. потребуется чтобы в мобильнике и на планшете, основное плавающее меню реагировала на прокрутку,

- для основного меню прописать ait-картинок ("натяжные потолки", "окна", "двери", "ремонт", "мебель", "цены", "рекомендации", "цены", "отзывы")

3. Поправить ошибки в верстке (конфликт компонентов, дважды загружается Jquery),

http://stroy-komfort51.ru/otzyvy

http://stroy-komfort51.ru/natyazhnye-potolki/otzyvy-klientov

4. http://stroy-komfort51.ru/kontakty

Подправить корректное отражение формы обратной связи и установить на данной странице компонент ЯндексКарты.

И модуль с "ЯндексКартами" в правый нижний угол сайта.

5. http://stroy-komfort51.ru/rasschitat

На вкладке "расчет стоимости" поправить блок влево, чтобы не заходило за правый край.

6. Установить модуль "Мы в Контакте"

JoomlajQuery
10 лет назад
Mihail1802
Михаил 
42 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

parkgraphic
Антон 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$20
2 дня
Работой доволен! Сотрудничество продолжаем!
Очередное успешное сотрудничество. Мои всем рекомендации

Заявки фрилансеров

parkgraphic
Антон 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад

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