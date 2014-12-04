Подправить меню и ошибки в верстке шаблона Joomla

http://stroy-komfort51.ru

1. Подправить отображение пункта меню:

- подправить меню ("контакты","акции", "он-лайн калькулятор" и "телефон") когда вылетают под "основным меню" выровнять справа,

2. потребуется чтобы в мобильнике и на планшете, основное плавающее меню реагировала на прокрутку,

- для основного меню прописать ait-картинок ("натяжные потолки", "окна", "двери", "ремонт", "мебель", "цены", "рекомендации", "цены", "отзывы")

3. Поправить ошибки в верстке (конфликт компонентов, дважды загружается Jquery),

http://stroy-komfort51.ru/otzyvy

http://stroy-komfort51.ru/natyazhnye-potolki/otzyvy-klientov

4. http://stroy-komfort51.ru/kontakty

Подправить корректное отражение формы обратной связи и установить на данной странице компонент ЯндексКарты.

И модуль с "ЯндексКартами" в правый нижний угол сайта.

5. http://stroy-komfort51.ru/rasschitat

На вкладке "расчет стоимости" поправить блок влево, чтобы не заходило за правый край.

6. Установить модуль "Мы в Контакте"