Сделать работу плагина адекватной во всех браузера

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки202 просмотра

Добрый вечер, уважаемые фрилансеры.

На странице yourauthor.com.ua/business/mk есть плагин в виде брошюры, которую можно полистать.

Проблема заключается в том, что он работает только в Google Chrome. Ни в Opera, ни на планшетах и гаджетах страницы не листаются, а кнопка разворачивания на весь экран просто исчезает.

Вопрос: кто может решить этот вопрос и какова цена?

11 лет назад
dizbest
Иляна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

osmanbekirov
42 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$30
1 день
Осману досталась, на мой взгляд, не самая легкая задача - нужно было исправить проблемы, которые предыдущий исполнитель оставил на мою голову (мне кажется, всегда проще сделать с нуля, чем убирать чужие "бока"). Но Осман отлично решил мой вопрос: плагин работает не только в популярных браузерах, но и отлично отображается на планшете и плафоне. Кроме того отмечу, что Осман всегда был на связи, терпеливо отвечал на мои вопросы и четко уложился в названный срок. Настоятельно рекомендую этого человека к сотрудничеству - он разбирается в своем деле и поможет вам за адекватную оплату своих услуг. А бонусом получите приятное общение и информативные ответы на свои вопросы. Еще раз спасибо, Осман!
Доволен сотрудничеством на все 100%! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

osmanbekirov
42 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

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