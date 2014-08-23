http://stroy-komfort51.ru 1. Подправить отображение пункта меню: - подправить меню ("контакты","акции", "он-лайн калькулятор" и "телефон") когда вылетают под "основным меню" выровнять справа, 2. потребуется чтобы в мобильнике и на ...
Сделать работу плагина адекватной во всех браузера
Добрый вечер, уважаемые фрилансеры.
На странице yourauthor.com.ua/business/mk есть плагин в виде брошюры, которую можно полистать.
Проблема заключается в том, что он работает только в Google Chrome. Ни в Opera, ни на планшетах и гаджетах страницы не листаются, а кнопка разворачивания на весь экран просто исчезает.
Вопрос: кто может решить этот вопрос и какова цена?
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