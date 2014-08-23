Сделать работу плагина адекватной во всех браузера

Добрый вечер, уважаемые фрилансеры.

На странице yourauthor.com.ua/business/mk есть плагин в виде брошюры, которую можно полистать.

Проблема заключается в том, что он работает только в Google Chrome. Ни в Opera, ни на планшетах и гаджетах страницы не листаются, а кнопка разворачивания на весь экран просто исчезает.

Вопрос: кто может решить этот вопрос и какова цена?