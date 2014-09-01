HTML верстка под битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок187 просмотров

Необходимо сверстать страницы и в дальнейшем "натянуть" на cms битрикс.

Техническое задание на верстку

https://yadi.sk/d/Vj7W5XPta4wtd

Шаблоны https://yadi.sk/d/Lw0mRRHua4xMR

Техническое задание на натяжку на битрикс - после сдачи верстки.

Работа будет сдаваться поэтапно: 1.верстка, 2.битрикс.

От вас сроки, стоимость.

Присылайте портфолио выполненных работ.

HTML
11 лет назад
Axxx
46 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vovvi
40 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$250
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

vovvi
40 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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