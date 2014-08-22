Доработка скрипта диаграммы

ТЗ в аттачменте

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Оплата по факту (paypal или moneybookers).

Иные формы оплат просьба не предлагать. Другой возможности по оплате у меня нет.

Срок

Просьба оставлять заявку в случае если вы свободны на данный момент и готовы приступить к заданию не оставляя на завтра.

Оплата + Развернутый отзыв.