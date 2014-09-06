Аудит и доработка верстки сайта на joomla 3

Доброго времени суток!

Нужна помощь верстальщика с опытом работы с Joomla сайтами.

Сайт в основном уже сверстан, но есть проблемы с отображением в разных браузерах и несколько мелких недочетов по верстке. Верстку делал сам, понял что для меня это слишком сложно.

Сайт сделан на joomla 3

Нужно доделать верстку по макетам (макеты в формате psd)

сделать верстку кроссбраузерной. (в хроме почему то нет подвала)

починить шрифты (на сайте нестандартные шрифты, почему то криво подгружаются)

вобщем провести аудит верстки, исправить ошибки. текущая версия сайта находится здесь: http://uzap.novamet.com

От Вас: опыт верстки сайтов на джумла, вынос всех шаблонов и css в папку шаблона сайта (для избежания проблем с заменой файлов шаблона при обновлении ядра или компонентов)

Оплата вебмани, банковский перевод.

Предоплата 50%

бюджет неизвестен, рассмотрю все предложения.

Есть еще такой же точно сайт на верстку с нуля (тоже joomla 3, такой же набор компонентов). он еще в разработке, будет готов через пару дней.

Отдам на верстку второй сайт в случае успешного завершения верстки данного сайта. Опубликую проект через несколько дней.

Буду рад постоянному сотрудничеству, часто возникает необходимость разработки и верстки сайтов на joomla.

При выборе партнера отдам предпочтение человеку с хорошей репутацией и отзывами.

Спасибо за внимание, пишите Ваши предложения :)

Скриншоты макетов в приложении