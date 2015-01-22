Поправить страницу для IE 8 +

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  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки186 просмотров

Нужно поправить страницу http://dezigner.picturefans.com/product.php?product=mens-winter-gown для IE 8 и более высоких версий. В остальных браузерах страница выглядит отлично.

В прикрепленных файлах как должно быть и как сейчас.

11 лет назад
EleSha
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Reslee
Кирилл 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Все отлично. Спасибо!
Пожалуйста.

Заявки фрилансеров

Reslee
Кирилл 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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