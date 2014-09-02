HTML Верстка 2 страниц

$22
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок300 просмотров

Нужно сверстать 2 странички сайта, без ошибок, качественно, блочная верстка.

Шаблон пришлю в .psd

Бюджет 1000 рублей.

Срок 1 день

ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ СКАЙПА С МИКРОФОНОМ!

в прикрепленном файле дизайн jpg

HTML
11 лет назад
yurylisenko
Юрий 
44 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

serjyamp
Сергей 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$40
1 день
Сотрудничеством доволен на все 100%. Рекомендую!
заказчик отличный, общаться приятно, всегда на связи, оплата вовремя рекомендую ;) буду рад и дальше сотрудничать)

Заявки фрилансеров

serjyamp
Сергей 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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