Доброго времени суток! Нужна помощь верстальщика с опытом работы с Joomla сайтами. Сайт в основном уже сверстан, но есть проблемы с отображением в разных браузерах и несколько мелких ...
HTML Верстка 2 страниц
Нужно сверстать 2 странички сайта, без ошибок, качественно, блочная верстка.
Шаблон пришлю в .psd
Бюджет 1000 рублей.
Срок 1 день
ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ СКАЙПА С МИКРОФОНОМ!
в прикрепленном файле дизайн jpg
Выбранный исполнитель
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