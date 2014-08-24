- удаленная работа, гибкий график, но не менее 15 часов в неделю - разработка страниц личного кабинета оператора связи, веб верстка страниц сайта на стандартный движок - есть документированная схема взаимодействия скриптов веб-страниц ...
Сверстать очень простой лендинг
Необходимо сверстать маленький очень лендинг, бюджет 500р.
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