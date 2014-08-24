Сверстать очень простой лендинг

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок146 просмотров

Необходимо сверстать маленький очень лендинг, бюджет 500р.

11 лет назад
OldSkorpin
Илья 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

digand
Игорь 
42 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Игорь сверстал проект хорошо, и в срок. Так же обращает внимание на мелочи, что сейчас редко встречается. Сотрудничеством доволен, буду обращаться еще.
Приятно работать с Ильей. Своевременная оплата и четко поставленное задание. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

digand
Игорь 
42 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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