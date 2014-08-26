Поправить ссылки в одностраничном html-письме.

Есть одностраничный html-текст, при отправке этого текста на на почтовые ящики mail.ru, gmail.com, yandex.ru, rambler.ru ссылки в письме отображаются "другим" цветом, есть выделение - подчеркивание. Требуется поправить ссылки и форматирование в соответствии с оригиналом так, чтобы при загрузке из браузера пиьсмо отображалось корректно в "почтовых веб-клиентах" mail.ru, gmail.com, yandex.ru, rambler.ru. Количество ссылок ~10.

От Вас требуется: 1. Указать стоимость выполнения работ 2. Сроки выполнения работ

Можно в личном сообщении.

Мой электронный адрес для связи и skype указаны в профиле.