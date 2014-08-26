Поправить ссылки в одностраничном html-письме.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок205 просмотров

Есть одностраничный html-текст, при отправке этого текста на на почтовые ящики mail.ru, gmail.com, yandex.ru, rambler.ru ссылки в письме отображаются "другим" цветом, есть выделение - подчеркивание. Требуется поправить ссылки и форматирование в соответствии с оригиналом так, чтобы при загрузке из браузера пиьсмо отображалось корректно в "почтовых веб-клиентах" mail.ru, gmail.com, yandex.ru, rambler.ru. Количество ссылок ~10.

От Вас требуется: 1. Указать стоимость выполнения работ 2. Сроки выполнения работ

Можно в личном сообщении.

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HTML
11 лет назад
evgri
38 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

digand
Игорь 
42 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Игорь вдумчиво отнесся к поставленной задаче, предложил не просто поправить ссылки, а полностью переверстать html-страницу, т.к. заметил некоторые ошибки в тегах. Выполнил работу быстро, качественно и в срок. Обязательно буду еще обращаться к нему! Спасибо. Рекомендую для сотрудничества.
Евгений, очень приятный заказчик. Вежлив в общении, четко ставит задание, оплатил даже до получения работы. Я доволен сотрудничеством. Всем рекомендую! Буду рад новым проектам.

Заявки фрилансеров

digand
Игорь 
42 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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