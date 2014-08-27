Изменить карточку товара на opencart

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Завершен7 заявок540 просмотров

необходимо изменить вывод в карточке товара модуль похожие товары, то есть лучше скриншотом показать.

Ссылка на скриншот: http://savepic.org/5922642.jpg

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Opencart
11 лет назад
rolfanya
Денис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

akella1900
Виталий 
50 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Все отлично было сделано, даже гораздо больше, много подсказок, моих недоработок исправлено.
Хороший заказчик, приятный человек в общении, оплата моментально, приятно было сотрудничать, рекомендую.

Заявки фрилансеров

akella1900
Виталий 
50 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад