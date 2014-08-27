Необходимо сверстать сайт с 9 страницами с учётом адаптивности. Файлы в архиве: https://www.sendspace.com/file/1a6a9g
Изменить карточку товара на opencart
необходимо изменить вывод в карточке товара модуль похожие товары, то есть лучше скриншотом показать.
Ссылка на скриншот: http://savepic.org/5922642.jpg
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