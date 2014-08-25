Необходимо сверстать сайт с 9 страницами с учётом адаптивности. Файлы в архиве: https://www.sendspace.com/file/1a6a9g
Прикрутить форму с гетреспонс
Есть сайт platformalp, на нем сделан лендинг http://z9a6sdtk.plp7.ru
Справа вверху есть форма подписки.
Но подписка закидывает в базу платформылп, а нужно закинуть в базу getresponse
Не хочется от гетреспонс ставить форму, она c плохим дизайном.
Вот что надо сделать:
1. Я вам скидываю код формы с гетреспонс
2. Вы вытягиваете код существующей формы на моем лендинге
3. Под код этот формы гоните форму гетреспонс.
4. На выходе мне даете html-код для вставки на лендинг.
У меня должна быть работающая форма с тем же дизайном, что сейчас, толкьо отправлять подписчика в гетреспонс.
P.S.: платформалп не позволяет редактировать css и php. Мне нужно будет именно html код.
Выбранный исполнитель
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