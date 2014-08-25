Прикрутить форму с гетреспонс

Есть сайт platformalp, на нем сделан лендинг http://z9a6sdtk.plp7.ru

Справа вверху есть форма подписки.

Но подписка закидывает в базу платформылп, а нужно закинуть в базу getresponse

Не хочется от гетреспонс ставить форму, она c плохим дизайном.

Вот что надо сделать:

1. Я вам скидываю код формы с гетреспонс

2. Вы вытягиваете код существующей формы на моем лендинге

3. Под код этот формы гоните форму гетреспонс.

4. На выходе мне даете html-код для вставки на лендинг.

У меня должна быть работающая форма с тем же дизайном, что сейчас, толкьо отправлять подписчика в гетреспонс.

P.S.: платформалп не позволяет редактировать css и php. Мне нужно будет именно html код.