Прикрутить форму с гетреспонс

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки220 просмотров

Есть сайт platformalp, на нем сделан лендинг http://z9a6sdtk.plp7.ru

Справа вверху есть форма подписки.

Но подписка закидывает в базу платформылп, а нужно закинуть в базу getresponse

Не хочется от гетреспонс ставить форму, она c плохим дизайном.

Вот что надо сделать:

1. Я вам скидываю код формы с гетреспонс

2. Вы вытягиваете код существующей формы на моем лендинге

3. Под код этот формы гоните форму гетреспонс.

4. На выходе мне даете html-код для вставки на лендинг.

У меня должна быть работающая форма с тем же дизайном, что сейчас, толкьо отправлять подписчика в гетреспонс.

P.S.: платформалп не позволяет редактировать css и php. Мне нужно будет именно html код.

CSSHTMLPHP
11 лет назад
Viktor1304
Виктор 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Novitsky
46 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Владимир сделал все очень качественно. Несмотря на то, что была проблема с генератором (на моей стороне) - помог со всем и довел все до конца. Хочу отметить коммуникацию - отвечает очень быстро и делает все очень быстро. Профессионал своего дела - это сразу видно. Планирую все проекты по верстке и дизайну дальше передавать ему, что рекомендую и другим заказчикам.
Виктор выбрал меня исполнителем небольшого задания. Задачу поставил четко и ясно. Оплату произвел в срок. Приятно работать с адекватным человеком. Если у него будут еще заказы и он выберет меня, то с удовольствием буду продолжать сотрудничество.

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Novitsky
46 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад